ВАЗ (LADA) 2112

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 206 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Горячий Ключ, Краснодарский край

Имя: олег

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: комбинированная

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Легкосплавные диски

Охранная система

Тонировка стёкол

Описание

машина в отличном состоянии,салон не прокуренный,масло от замены до замены, есть небольшие косячки по кузову на скорость не влияет остальные вопросы по телефону машина не требует ремонта сел и поехал

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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