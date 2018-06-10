ВАЗ (LADA) 2112
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 206 тыс. км
Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Горячий Ключ, Краснодарский край
Имя: олег
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: комбинированная
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Легкосплавные диски
Охранная система
Тонировка стёкол
Описание
машина в отличном состоянии,салон не прокуренный,масло от замены до замены, есть небольшие косячки по кузову на скорость не влияет остальные вопросы по телефону машина не требует ремонта сел и поехал
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