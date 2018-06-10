ВАЗ (LADA) 2112 Дата публикации: 2.09.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 206 тыс. км Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Горячий Ключ, Краснодарский край Имя: олег Телефон:

Комплектация Отделка салона: комбинированная Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Легкосплавные диски Охранная система Тонировка стёкол

Описание

машина в отличном состоянии,салон не прокуренный,масло от замены до замены, есть небольшие косячки по кузову на скорость не влияет остальные вопросы по телефону машина не требует ремонта сел и поехал