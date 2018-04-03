ВАЗ (LADA) 2112

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 60 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 96 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Светло-серый

Информация о владельце

Город: Коса, Ростовская область

Имя: вадим

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Усилитель рулевого управления: гидро

А также

Датчик света

Ксенон

Описание

срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
рассмотрю бартер на автозапчасти
с комплектом зимних колес
один хозяин
пробег 180

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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