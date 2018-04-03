ВАЗ (LADA) 2112 Дата публикации: 18.05.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 180 тыс. км Цена: 60 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 96 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Светло-серый Информация о владельце Город: Коса, Ростовская область Имя: вадим Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Усилитель рулевого управления: гидро А также Датчик света Ксенон

Описание

срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

рассмотрю бартер на автозапчасти

с комплектом зимних колес

один хозяин

пробег 180

