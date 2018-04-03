ВАЗ (LADA) 2112
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 60 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 96 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Светло-серый
Информация о владельце
Город: Коса, Ростовская область
Имя: вадим
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Усилитель рулевого управления: гидро
А также
Датчик света
Ксенон
Описание
срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
рассмотрю бартер на автозапчасти
с комплектом зимних колес
один хозяин
пробег 180
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