ВАЗ (LADA) 2112
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 215 тыс. км
Цена: 125 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Крымск, Краснодарский край
Имя: Михаил
Описание
Продаю ваз 2112 2003 года. Двигатель 16-ти клапанный, масло не ест. Коробка не выбивает. Авто не новое, есть недочеты по кузову. Была притирана по касательной (левая сторона) на фото видно.
Что недавно было сделано:
- новый стеклоподъемники
- замена передних тормозных дисков.
- замена задних барабанов.
- колодки все заменены
- замена тормозной жидкости.
- задние стойки.
- глушитель.
Хозяин. Тонировка задний полукруг. Только передние стеклоподъемники. В моих руках 3ый год. Сел поехал. Осмотр авто в г. Крымск и г. Краснодар. Обмен интересен на Hyundai Accent (2007-2010) с моей доплатой. Зимняя резина (в подарок). Вопросы по телефону или смс.
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