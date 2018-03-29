ВАЗ (LADA) 2112 Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 215 тыс. км Цена: 125 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Крымск, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Описание

Продаю ваз 2112 2003 года. Двигатель 16-ти клапанный, масло не ест. Коробка не выбивает. Авто не новое, есть недочеты по кузову. Была притирана по касательной (левая сторона) на фото видно.

Что недавно было сделано:

- новый стеклоподъемники

- замена передних тормозных дисков.

- замена задних барабанов.

- колодки все заменены

- замена тормозной жидкости.

- задние стойки.

- глушитель.

Хозяин. Тонировка задний полукруг. Только передние стеклоподъемники. В моих руках 3ый год. Сел поехал. Осмотр авто в г. Крымск и г. Краснодар. Обмен интересен на Hyundai Accent (2007-2010) с моей доплатой. Зимняя резина (в подарок). Вопросы по телефону или смс.