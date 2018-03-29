ВАЗ (LADA) 2112

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 215 тыс. км

Цена: 125 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Крымск, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Описание

Продаю ваз 2112 2003 года. Двигатель 16-ти клапанный, масло не ест. Коробка не выбивает. Авто не новое, есть недочеты по кузову. Была притирана по касательной (левая сторона) на фото видно.
Что недавно было сделано:
- новый стеклоподъемники
- замена передних тормозных дисков.
- замена задних барабанов.
- колодки все заменены
- замена тормозной жидкости.
- задние стойки.
- глушитель.
Хозяин. Тонировка задний полукруг. Только передние стеклоподъемники. В моих руках 3ый год. Сел поехал. Осмотр авто в г. Крымск и г. Краснодар. Обмен интересен на Hyundai Accent (2007-2010) с моей доплатой. Зимняя резина (в подарок). Вопросы по телефону или смс.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) 2112

ВАЗ (LADA) 2112

Подержанная, пробег 187,858 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

150 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2112

Подержанная, пробег 233 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

139 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2112

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Тимашевск

120 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) 2112

ВАЗ (LADA) 2110

Подержанная, пробег 167 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

138 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2111

Подержанная, пробег 190 тыс. км.
Краснодарский край, Крымск

100 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2115

Подержанная, пробег 60 тыс. км.
Краснодарский край, Темрюк

144 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале