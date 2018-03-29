ВАЗ (LADA) 2112
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 187,858 тыс. км
Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Продаю автомобиль,в хорошем состоянии. Все вопросы по телефону. Торг уместен.
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