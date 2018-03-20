ВАЗ (LADA) 2112
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 104 тыс. км
Цена: 145 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Динская, Краснодарский край
Имя: Лидия Николаевна
Телефон:
Комплектация
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Центральный замок
Описание
Продам а/м ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет светло-серебристый металлик, двигатель 1,6, 90 л.с. (65,5 квт), 1 хозяин, пробег 104000 км, без ДТП, литые диски, летняя + зимняя резина. Торг
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