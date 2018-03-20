Продам а/м ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет светло-серебристый металлик, двигатель 1,6, 90 л.с. (65,5 квт), 1 хозяин, пробег 104000 км, без ДТП, литые диски, летняя + зимняя резина. Торг

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Имя: Лидия Николаевна

Цена: 145 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2005

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.