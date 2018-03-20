ВАЗ (LADA) 2112

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 104 тыс. км

Цена: 145 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Динская, Краснодарский край

Имя: Лидия Николаевна

Телефон:

Комплектация

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Центральный замок

Описание

Продам а/м ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет светло-серебристый металлик, двигатель 1,6, 90 л.с. (65,5 квт), 1 хозяин, пробег 104000 км, без ДТП, литые диски, летняя + зимняя резина. Торг

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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