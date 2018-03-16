ВАЗ (LADA) 2112

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 101 тыс. км

Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Ейск, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

Продам ваз 2112 в хорошем состоянии. Все расходники менялись во время, стоят новые шаровые, рулевые наконечники, сцепление, менялось масло в двигателе и коробке 1.5 тыс км. назад, Салон в ухоженном состоянии. Стоит хорошая сигнализация с автозапуском, два комплекта ключей. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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