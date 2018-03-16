ВАЗ (LADA) 2112 Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 101 тыс. км Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Ейск, Краснодарский край Имя: Роман Телефон:

Описание

Продам ваз 2112 в хорошем состоянии. Все расходники менялись во время, стоят новые шаровые, рулевые наконечники, сцепление, менялось масло в двигателе и коробке 1.5 тыс км. назад, Салон в ухоженном состоянии. Стоит хорошая сигнализация с автозапуском, два комплекта ключей. Торг уместен.