ВАЗ (LADA) 2112
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 101 тыс. км
Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Ейск, Краснодарский край
Имя: Роман
Описание
Продам ваз 2112 в хорошем состоянии. Все расходники менялись во время, стоят новые шаровые, рулевые наконечники, сцепление, менялось масло в двигателе и коробке 1.5 тыс км. назад, Салон в ухоженном состоянии. Стоит хорошая сигнализация с автозапуском, два комплекта ключей. Торг уместен.
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