ВАЗ (LADA) 2112

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 50 тыс. км

Цена: 120 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Все вопросы по телефону. Зовут Владимир. Торг уместен. Авто на твёрдую четвёрку.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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