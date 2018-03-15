ВАЗ (LADA) 2112
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 50 тыс. км
Цена: 120 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Владимир
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Описание
Все вопросы по телефону. Зовут Владимир. Торг уместен. Авто на твёрдую четвёрку.
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