ВАЗ (LADA) 2112 Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 50 тыс. км Цена: 120 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Все вопросы по телефону. Зовут Владимир. Торг уместен. Авто на твёрдую четвёрку.