ВАЗ (LADA) 2112 Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 161 тыс. км Цена: 127 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Георгий Телефон:

Описание

В хорошем тех.состоянии. Я 4-й хозяин. Штрафов и ограничений нет. В моих руках почти 2 года. Рыжики присутствуют, не критично. Пищит бортовой компьютер про заводке, думая ,что до заправки немного осталось. Много чего менялось: (Помпа,вся система охлаждения,патрубки,саксофон и т. д., ходовка,гранаты,пыльники, высокооборотистый стартер,ГРМ, масло, фильтра). Чехлы в салоне новые. Руль спортивный. Музыка пионер (CD, USB, AUX) + 4 колонки и 2 пищалки. Колеса R14 оригинальные (износ 10 %, одно лето). АКБ турецкий MUTLU. Сигнализация. Электростеклоподъёмники передние. Кнопка багажника. По электрике всё работает как в салоне,так и снаружи. Номера оставляю в подарок. Страховка ограниченная до августа 2018 г. Район осмотра: Московская/Солнечная в будние дни с 8-00 до 17-00. Позже в будние дни и выходные: Витаминкомбинат (мкр. Молодежный).