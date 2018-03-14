ВАЗ (LADA) 2112

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 161 тыс. км

Цена: 127 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Георгий

Телефон:

Описание

В хорошем тех.состоянии. Я 4-й хозяин. Штрафов и ограничений нет. В моих руках почти 2 года. Рыжики присутствуют, не критично. Пищит бортовой компьютер про заводке, думая ,что до заправки немного осталось. Много чего менялось: (Помпа,вся система охлаждения,патрубки,саксофон и т. д., ходовка,гранаты,пыльники, высокооборотистый стартер,ГРМ, масло, фильтра). Чехлы в салоне новые. Руль спортивный. Музыка пионер (CD, USB, AUX) + 4 колонки и 2 пищалки. Колеса R14 оригинальные (износ 10 %, одно лето). АКБ турецкий MUTLU. Сигнализация. Электростеклоподъёмники передние. Кнопка багажника. По электрике всё работает как в салоне,так и снаружи. Номера оставляю в подарок. Страховка ограниченная до августа 2018 г. Район осмотра: Московская/Солнечная в будние дни с 8-00 до 17-00. Позже в будние дни и выходные: Витаминкомбинат (мкр. Молодежный).

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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