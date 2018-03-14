ВАЗ (LADA) 2112
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 166 тыс. км
Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Калининская, Краснодарский край
Имя: Лева
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Описание
Машина в хорошем состоянии, надежная, редко ломается, управляю ей 5 лет. Стоит паук, бодрая, хорошо набирает и едет все 200 км/ч. По кузову мелкие недочеты. Звоните в любое время, торг минимальный у капота.
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