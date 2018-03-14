ВАЗ (LADA) 2112 Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 166 тыс. км Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Калининская, Краснодарский край Имя: Лева Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, надежная, редко ломается, управляю ей 5 лет. Стоит паук, бодрая, хорошо набирает и едет все 200 км/ч. По кузову мелкие недочеты. Звоните в любое время, торг минимальный у капота.