ВАЗ (LADA) 2112

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 166 тыс. км

Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Калининская, Краснодарский край

Имя: Лева

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, надежная, редко ломается, управляю ей 5 лет. Стоит паук, бодрая, хорошо набирает и едет все 200 км/ч. По кузову мелкие недочеты. Звоните в любое время, торг минимальный у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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