ВАЗ (LADA) 2112
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 126 тыс. км
Цена: 155 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Рустам
Телефон:
Описание
Вложении не требует в хорошем состояние. Гнили нет вся прогерленина. Без арестов и без залогов. Торг.
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