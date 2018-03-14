ВАЗ (LADA) 2112

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 126 тыс. км

Цена: 155 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Рустам

Телефон:

Описание

Вложении не требует в хорошем состояние. Гнили нет вся прогерленина. Без арестов и без залогов. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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