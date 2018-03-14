ВАЗ (LADA) 2112 Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 126 тыс. км Цена: 155 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Рустам Телефон:

Описание

Вложении не требует в хорошем состояние. Гнили нет вся прогерленина. Без арестов и без залогов. Торг.