ВАЗ (LADA) 2112

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 140 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Василий

Телефон:

Описание

Срочно! Ваз 2112 состояние отличное 5+. По ПТС цвет серебристый бежевый. Салон свеженький, все кнопки работают, новые чехлы. Багажник с кнопки, есть подлокотник, стеклоподемники, хорошая музыка. Ходовка идеальная, не одного стука или скрипа,
Двигатель коробка шепчет (масло не ест), ни царапин ни коцков, рыжиков нет, без ДТП 100%все герметики все на месте, любые проверки! До конца месяца сделаю хорошую скидку. Возможен обмен на газель с моей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) 2112

ВАЗ (LADA) 2112

Подержанная, пробег 52 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

300 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2112

Подержанная, пробег 300 тыс. км.
Краснодарский край, Ейск

69 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2112

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Тимашевск

135 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) 2112

ВАЗ (LADA) Kalina

Подержанная, пробег 240 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

145 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 136,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

150 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 224 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

155 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале