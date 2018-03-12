ВАЗ (LADA) 2112
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 140 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Василий
Описание
Срочно! Ваз 2112 состояние отличное 5+. По ПТС цвет серебристый бежевый. Салон свеженький, все кнопки работают, новые чехлы. Багажник с кнопки, есть подлокотник, стеклоподемники, хорошая музыка. Ходовка идеальная, не одного стука или скрипа,
Двигатель коробка шепчет (масло не ест), ни царапин ни коцков, рыжиков нет, без ДТП 100%все герметики все на месте, любые проверки! До конца месяца сделаю хорошую скидку. Возможен обмен на газель с моей доплатой.
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