ВАЗ (LADA) 2112 Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 160 тыс. км Цена: 140 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Геленджик, Краснодарский край Имя: Василий Телефон:

Описание

Срочно! Ваз 2112 состояние отличное 5+. По ПТС цвет серебристый бежевый. Салон свеженький, все кнопки работают, новые чехлы. Багажник с кнопки, есть подлокотник, стеклоподемники, хорошая музыка. Ходовка идеальная, не одного стука или скрипа,

Двигатель коробка шепчет (масло не ест), ни царапин ни коцков, рыжиков нет, без ДТП 100%все герметики все на месте, любые проверки! До конца месяца сделаю хорошую скидку. Возможен обмен на газель с моей доплатой.