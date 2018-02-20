ВАЗ (LADA) 2112 Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 300 тыс. км Цена: 69 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Ейск, Краснодарский край Имя: Валерий Телефон:

Описание

Продаётся ВАЗ 2112 в хорошем тех состоянии, двигатель 16 кл инжектор, коробка не хрустит не выбивает, ходовая в норме, салон не затрепанный, имеются передние эл. стеклоподьемники, новые приоровские штампы, хорошая резина. Торг.