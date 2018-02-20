ВАЗ (LADA) 2112
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 69 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Ейск, Краснодарский край
Имя: Валерий
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Описание
Продаётся ВАЗ 2112 в хорошем тех состоянии, двигатель 16 кл инжектор, коробка не хрустит не выбивает, ходовая в норме, салон не затрепанный, имеются передние эл. стеклоподьемники, новые приоровские штампы, хорошая резина. Торг.
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