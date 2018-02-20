ВАЗ (LADA) 2112

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 69 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Ейск, Краснодарский край

Имя: Валерий

Телефон:

Описание

Продаётся ВАЗ 2112 в хорошем тех состоянии, двигатель 16 кл инжектор, коробка не хрустит не выбивает, ходовая в норме, салон не затрепанный, имеются передние эл. стеклоподьемники, новые приоровские штампы, хорошая резина. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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