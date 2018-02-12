ВАЗ (LADA) 2112
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2005
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 135 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Тимашевск, Краснодарский край
Имя: Аркадий
Телефон:
Комплектация
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Тонировка стёкол
Описание
Машина в отличном состоянии, сигнализация,торг
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