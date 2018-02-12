ВАЗ (LADA) 2112

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: новая

Год выпуска: 2005

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 135 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Тимашевск, Краснодарский край

Имя: Аркадий

Телефон:

Комплектация

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Тонировка стёкол

Описание

Машина в отличном состоянии, сигнализация,торг

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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