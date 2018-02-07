ВАЗ (LADA) 2112
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в хорошем техническом состоянии, новая рулевая, рулевые наконечники, тормозные диски, колодки, передние стойки (Приора) пружины -5, коробка-мотор работают без нареканий, мотор 124 16 КЛП (клапана не гнёт), есть недочеты по кузову, на фото видно. Торг приветствуется. На потом не отдам, обмен на на ВАЗ 2113-14.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.