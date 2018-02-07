ВАЗ (LADA) 2112 Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 45 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 100 тыс. км Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем техническом состоянии, новая рулевая, рулевые наконечники, тормозные диски, колодки, передние стойки (Приора) пружины -5, коробка-мотор работают без нареканий, мотор 124 16 КЛП (клапана не гнёт), есть недочеты по кузову, на фото видно. Торг приветствуется. На потом не отдам, обмен на на ВАЗ 2113-14.