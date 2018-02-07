ВАЗ (LADA) 2112

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем техническом состоянии, новая рулевая, рулевые наконечники, тормозные диски, колодки, передние стойки (Приора) пружины -5, коробка-мотор работают без нареканий, мотор 124 16 КЛП (клапана не гнёт), есть недочеты по кузову, на фото видно. Торг приветствуется. На потом не отдам, обмен на на ВАЗ 2113-14.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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