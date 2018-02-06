ВАЗ (LADA) 2112 Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 47 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 209 тыс. км Цена: 147 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Голубой К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю ваз 2112, объем 1,6, количество клапанов 16 (не гнет), машина в хорошем состоянии как технически, так и внешне. Вся в заводском герметике и с родными деталями. В ДТП не была. Салон чистый, не прокуренный. Масло не употребляет .Дно и пороги не гнилые.Два комплекта ключей с сигнализацией. Хорошая музыка.Звоните, приезжайте, смотрите, реальному покупателю хороший торг у капота!