ВАЗ (LADA) 2112

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 149,4 тыс. км

Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в отличном состоянии, кузов ровный без ржавчины. Двигатель 1.6 16 кл. (124) все исправно все работает. Электро стеклоподъемники, подогрев сидений, бортовой компьютер. Музыка, сигнализация, ПТФ, отличная резина, ПТС оригинал 3 хозяина, юридически чистая. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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