ВАЗ (LADA) 2112
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 149,4 тыс. км
Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в отличном состоянии, кузов ровный без ржавчины. Двигатель 1.6 16 кл. (124) все исправно все работает. Электро стеклоподъемники, подогрев сидений, бортовой компьютер. Музыка, сигнализация, ПТФ, отличная резина, ПТС оригинал 3 хозяина, юридически чистая. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.