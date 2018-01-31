ВАЗ (LADA) 2112

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В идеале обмен на Ниву не ниже 2004 года или Шевроле Ниву. При продаже торг только на полный бак бенза, могу не услышать телефон, напишите смс, я освобожусь, перезвоню. Продаю любимую машину! Поменяно все что можно привода, гранаты, стойки, сидения, ремень ГРМ масло в двигателе, масло в коробке, колодки фары передние задние! Кое что из оригинальных запчастей тоже отдам вместе с машиной! Есть небольшие недочеты по кузову! Страховку сделали в сентябре! Машина ухоженная, любимая! С продажей не спешу! За сто по братски тоже не отдам цена адекватная все остальные вопросы по телефону!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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