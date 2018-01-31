ВАЗ (LADA) 2112
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В идеале обмен на Ниву не ниже 2004 года или Шевроле Ниву. При продаже торг только на полный бак бенза, могу не услышать телефон, напишите смс, я освобожусь, перезвоню. Продаю любимую машину! Поменяно все что можно привода, гранаты, стойки, сидения, ремень ГРМ масло в двигателе, масло в коробке, колодки фары передние задние! Кое что из оригинальных запчастей тоже отдам вместе с машиной! Есть небольшие недочеты по кузову! Страховку сделали в сентябре! Машина ухоженная, любимая! С продажей не спешу! За сто по братски тоже не отдам цена адекватная все остальные вопросы по телефону!
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