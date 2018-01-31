ВАЗ (LADA) 2112 Дата публикации: 31.01.18 Просмотров объявления: 36 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 180 тыс. км Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В идеале обмен на Ниву не ниже 2004 года или Шевроле Ниву. При продаже торг только на полный бак бенза, могу не услышать телефон, напишите смс, я освобожусь, перезвоню. Продаю любимую машину! Поменяно все что можно привода, гранаты, стойки, сидения, ремень ГРМ масло в двигателе, масло в коробке, колодки фары передние задние! Кое что из оригинальных запчастей тоже отдам вместе с машиной! Есть небольшие недочеты по кузову! Страховку сделали в сентябре! Машина ухоженная, любимая! С продажей не спешу! За сто по братски тоже не отдам цена адекватная все остальные вопросы по телефону!