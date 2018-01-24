ВАЗ (LADA) 2112
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 950 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
4 электро стеклоподъемника,подогрев сидений, туманки, сигнализация. Стоит не плохая музыка. Мотор Приора 1.6 16 клапанный, клапана не гнёт. Масло не ест, работает ровно. КПП не выбивает. Гранаты не хрустят. Салон в порядке, европанель, сидения целые. В подарок два колеса с зимкой. Документы чистые, штрафов и ограничений нет. Торг при осмотре.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.