ВАЗ (LADA) 2112 Дата публикации: 24.01.18 Просмотров объявления: 72 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 150 тыс. км Цена: 950 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

4 электро стеклоподъемника,подогрев сидений, туманки, сигнализация. Стоит не плохая музыка. Мотор Приора 1.6 16 клапанный, клапана не гнёт. Масло не ест, работает ровно. КПП не выбивает. Гранаты не хрустят. Салон в порядке, европанель, сидения целые. В подарок два колеса с зимкой. Документы чистые, штрафов и ограничений нет. Торг при осмотре.