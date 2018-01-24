ВАЗ (LADA) 2112

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 950 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

4 электро стеклоподъемника,подогрев сидений, туманки, сигнализация. Стоит не плохая музыка. Мотор Приора 1.6 16 клапанный, клапана не гнёт. Масло не ест, работает ровно. КПП не выбивает. Гранаты не хрустят. Салон в порядке, европанель, сидения целые. В подарок два колеса с зимкой. Документы чистые, штрафов и ограничений нет. Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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