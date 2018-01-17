ВАЗ (LADA) 2112 Дата публикации: 19.01.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 190 тыс. км Цена: 189 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Купешка в отличном техническом состоянии! Ни гнили, ни ржавчины. Вся прошумлена. Абсолютно никаких вложений не требует. Денег, времени и сил для неё не жалел. Много чего поменял на новое с момента покупки. Всё расскажу при осмотре. Прёт как надо. Обмен на Golf IV или Приору с кондиционером+моя доплата.

Бываю в Майкопе, Новоросе, Анапе, Тамани. Реальный торг при реальном осмотре.