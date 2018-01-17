ВАЗ (LADA) 2112
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 190 тыс. км
Цена: 189 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Купешка в отличном техническом состоянии! Ни гнили, ни ржавчины. Вся прошумлена. Абсолютно никаких вложений не требует. Денег, времени и сил для неё не жалел. Много чего поменял на новое с момента покупки. Всё расскажу при осмотре. Прёт как надо. Обмен на Golf IV или Приору с кондиционером+моя доплата.
Бываю в Майкопе, Новоросе, Анапе, Тамани. Реальный торг при реальном осмотре.
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