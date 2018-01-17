ВАЗ (LADA) 2112

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 190 тыс. км

Цена: 189 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Купешка в отличном техническом состоянии! Ни гнили, ни ржавчины. Вся прошумлена. Абсолютно никаких вложений не требует. Денег, времени и сил для неё не жалел. Много чего поменял на новое с момента покупки. Всё расскажу при осмотре. Прёт как надо. Обмен на Golf IV или Приору с кондиционером+моя доплата.
Бываю в Майкопе, Новоросе, Анапе, Тамани. Реальный торг при реальном осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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