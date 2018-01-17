ВАЗ (LADA) 2112
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 173 тыс. км
Цена: 135 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Тимашевск, Краснодарский край
Имя: Руслан
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Описание
Двигатель масло не есть, работает ровно ходовая в норме, сел уехал всё работает, возможен обмен.
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