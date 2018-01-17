ВАЗ (LADA) 2112 Дата публикации: 18.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 173 тыс. км Цена: 135 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Тимашевск, Краснодарский край Имя: Руслан Телефон:

Описание

Двигатель масло не есть, работает ровно ходовая в норме, сел уехал всё работает, возможен обмен.