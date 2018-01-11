ВАЗ (LADA) 2112
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 119 тыс. км
Цена: 200 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Константин
Описание
Автомобиль делался "под себя" и на долго, по стечению обстоятельств необходимы денежные средства, конечно имеются свои мелкие недостатки, но это реально мелкие недостатки.
ДВС 21124 клапана не гнёт, поменян ремень ГРМ и все составляющие, заменены все расходники, залиты масла XADO и LIQUI MOLY, кузов полностью проклеен шумо- и виброизоляцией в том числе капот и крылья, днище автомобиля обработано антигравием и антикором, бортовой компьютер, есть парктроник и камера заднего вида, дверные панели от приоры, 2 электро- стеклоподъёмника, музыка Pioneer на динамиках Infinity , профессиональное ТО, центральный замок, ЕВРО- панель, кованые диски ВСМПО 15 дюймов, лобовое стекло с трещиной (отлетел щебень от нового дорожного полотна) как оно в принципе всегда и бывает.
Обмен пожалуйста не предлагать, товарищи перекупы, не звоните со своими глупыми ценниками и предложениями. Без торга, вот как есть.
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