ВАЗ (LADA) 2112 Дата публикации: 17.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 119 тыс. км Цена: 200 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Константин Телефон:

Описание

Автомобиль делался "под себя" и на долго, по стечению обстоятельств необходимы денежные средства, конечно имеются свои мелкие недостатки, но это реально мелкие недостатки.

ДВС 21124 клапана не гнёт, поменян ремень ГРМ и все составляющие, заменены все расходники, залиты масла XADO и LIQUI MOLY, кузов полностью проклеен шумо- и виброизоляцией в том числе капот и крылья, днище автомобиля обработано антигравием и антикором, бортовой компьютер, есть парктроник и камера заднего вида, дверные панели от приоры, 2 электро- стеклоподъёмника, музыка Pioneer на динамиках Infinity , профессиональное ТО, центральный замок, ЕВРО- панель, кованые диски ВСМПО 15 дюймов, лобовое стекло с трещиной (отлетел щебень от нового дорожного полотна) как оно в принципе всегда и бывает.

Обмен пожалуйста не предлагать, товарищи перекупы, не звоните со своими глупыми ценниками и предложениями. Без торга, вот как есть.