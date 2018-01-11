ВАЗ (LADA) 2112

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 119 тыс. км

Цена: 200 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Константин

Телефон:

Описание

Автомобиль делался "под себя" и на долго, по стечению обстоятельств необходимы денежные средства, конечно имеются свои мелкие недостатки, но это реально мелкие недостатки.
ДВС 21124 клапана не гнёт, поменян ремень ГРМ и все составляющие, заменены все расходники, залиты масла XADO и LIQUI MOLY, кузов полностью проклеен шумо- и виброизоляцией в том числе капот и крылья, днище автомобиля обработано антигравием и антикором, бортовой компьютер, есть парктроник и камера заднего вида, дверные панели от приоры, 2 электро- стеклоподъёмника, музыка Pioneer на динамиках Infinity , профессиональное ТО, центральный замок, ЕВРО- панель, кованые диски ВСМПО 15 дюймов, лобовое стекло с трещиной (отлетел щебень от нового дорожного полотна) как оно в принципе всегда и бывает.
Обмен пожалуйста не предлагать, товарищи перекупы, не звоните со своими глупыми ценниками и предложениями. Без торга, вот как есть.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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