ВАЗ (LADA) 2112

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 135 тыс. км

Цена: 129 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаю ваз 2112i. Год 2004 конец. Музыка сигнализация электро стекло подъёмники подогрев сидений. Двигатель 1.6/16 кл. Не битая не гнилая не кривая в ухоженном сост для своего года. Цена 128 тыс рублей, торг срочно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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