ВАЗ (LADA) 2112
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 135 тыс. км
Цена: 129 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Продаю ваз 2112i. Год 2004 конец. Музыка сигнализация электро стекло подъёмники подогрев сидений. Двигатель 1.6/16 кл. Не битая не гнилая не кривая в ухоженном сост для своего года. Цена 128 тыс рублей, торг срочно.
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