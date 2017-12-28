ВАЗ (LADA) 2112 Дата публикации: 16.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 135 тыс. км Цена: 129 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продаю ваз 2112i. Год 2004 конец. Музыка сигнализация электро стекло подъёмники подогрев сидений. Двигатель 1.6/16 кл. Не битая не гнилая не кривая в ухоженном сост для своего года. Цена 128 тыс рублей, торг срочно.