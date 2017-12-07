ВАЗ (LADA) 2112

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 80 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синяя полночь

Информация о владельце

Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область

Имя: Ваге

Телефон:

Описание

Ваз 21124, темно синего цвета, кап ремонт двигателя, после капиталки 109 км, требуется небольшой ремонт кузова. Имеется магнитола Sony, и четыре динамика Fokal, так же стоят ксенон. Шумка салона. передние свеклоподъемники. В комплекте отдам зимнюю резину Denlap (липучки). С документами все в порядке, ограничений нет. Возможен торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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