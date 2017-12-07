ВАЗ (LADA) 2112 Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 250 тыс. км Цена: 80 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синяя полночь Информация о владельце Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя: Ваге Телефон:

Описание

Ваз 21124, темно синего цвета, кап ремонт двигателя, после капиталки 109 км, требуется небольшой ремонт кузова. Имеется магнитола Sony, и четыре динамика Fokal, так же стоят ксенон. Шумка салона. передние свеклоподъемники. В комплекте отдам зимнюю резину Denlap (липучки). С документами все в порядке, ограничений нет. Возможен торг.