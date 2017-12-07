ВАЗ (LADA) 2112
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 80 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синяя полночь
Информация о владельце
Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область
Имя: Ваге
Телефон:
Описание
Ваз 21124, темно синего цвета, кап ремонт двигателя, после капиталки 109 км, требуется небольшой ремонт кузова. Имеется магнитола Sony, и четыре динамика Fokal, так же стоят ксенон. Шумка салона. передние свеклоподъемники. В комплекте отдам зимнюю резину Denlap (липучки). С документами все в порядке, ограничений нет. Возможен торг.
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