ВАЗ (LADA) 2111 Дата публикации: 26.01.21 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 245 тыс. км Цена: 132 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1498 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серо-голубой Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Билась , красилась . СОСТОЯНИЕ ОТЛИЧНОЕ . Все стекла и лобовое в том числе - заводские . Внешний вид - прекрасный . Салон - класс . Тех. состояние : движок шепчет , ходовка - как мячик , кпп - в идеале . Все лампочки , дворники , омывайки - все работает . Резина зимняя шипованная , летней нету . ГРМ , масло - заменено . Сигнализация с доводчиком - работает . Очень много фотографий , отправлю по запросу , старался сфоткать проблемные места . Машина действительно хорошая . Из недостатков : не работает подогрев сидений . Почему ? Не знаю , не смотрел . Время будет - посмотрю . Нет запаски , домкрата и баллоника . Утерян ключ от водительской и пассажирской двери , закрывается от сигнализации , но две " личинки " с ключом куплены - отдам. Утерян пульт с магнитофона , он с TV , DVD , работает только радио ( я в этом не силен , может он и без пульта работает ) . Фары с трещинками , не сильно . Вроде все . Остальные вопросы по телефону . С документами все в порядке , продавать буду от своего имени . Цена дорогая , я это и сам знаю , писать не надо , цена стоит . Торг не большой , с продажей не спешу .