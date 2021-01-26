ВАЗ (LADA) 2111
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 245 тыс. км
Цена: 132 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серо-голубой
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Билась , красилась . СОСТОЯНИЕ ОТЛИЧНОЕ . Все стекла и лобовое в том числе - заводские . Внешний вид - прекрасный . Салон - класс . Тех. состояние : движок шепчет , ходовка - как мячик , кпп - в идеале . Все лампочки , дворники , омывайки - все работает . Резина зимняя шипованная , летней нету . ГРМ , масло - заменено . Сигнализация с доводчиком - работает . Очень много фотографий , отправлю по запросу , старался сфоткать проблемные места . Машина действительно хорошая . Из недостатков : не работает подогрев сидений . Почему ? Не знаю , не смотрел . Время будет - посмотрю . Нет запаски , домкрата и баллоника . Утерян ключ от водительской и пассажирской двери , закрывается от сигнализации , но две " личинки " с ключом куплены - отдам. Утерян пульт с магнитофона , он с TV , DVD , работает только радио ( я в этом не силен , может он и без пульта работает ) . Фары с трещинками , не сильно . Вроде все . Остальные вопросы по телефону . С документами все в порядке , продавать буду от своего имени . Цена дорогая , я это и сам знаю , писать не надо , цена стоит . Торг не большой , с продажей не спешу .
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