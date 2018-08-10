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Продать автомобиль
Формула 1
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 80 тыс. руб., возможен торг.
купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет:
Город: Северская, Краснодарский край
Имя: Григорий
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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