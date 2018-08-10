ВАЗ (LADA) 2111

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 80 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет:

Информация о владельце

Город: Северская, Краснодарский край

Имя: Григорий

Телефон:

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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