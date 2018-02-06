ВАЗ (LADA) 2111 Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 166 тыс. км Цена: 165 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Автомобиль ВАЗ 2111 8кл. в хорошем техническом состоянии, в серьезных ДТП не участвовала, есть недочёты по кузову, я владелец, замена масла 2 тис. назад, менялась помпа и ремень ГРМ, новый стартер и генератор, двигатель масло не берет, коробка в норме, остальные вопросы по телефону.