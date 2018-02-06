ВАЗ (LADA) 2111
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 166 тыс. км
Цена: 165 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Николай
Телефон:
Описание
Автомобиль ВАЗ 2111 8кл. в хорошем техническом состоянии, в серьезных ДТП не участвовала, есть недочёты по кузову, я владелец, замена масла 2 тис. назад, менялась помпа и ремень ГРМ, новый стартер и генератор, двигатель масло не берет, коробка в норме, остальные вопросы по телефону.
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