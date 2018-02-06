ВАЗ (LADA) 2111

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 166 тыс. км

Цена: 165 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Автомобиль ВАЗ 2111 8кл. в хорошем техническом состоянии, в серьезных ДТП не участвовала, есть недочёты по кузову, я владелец, замена масла 2 тис. назад, менялась помпа и ремень ГРМ, новый стартер и генератор, двигатель масло не берет, коробка в норме, остальные вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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