ВАЗ (LADA) 2111

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Староминская, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

ВАЗ 21118 в хорошем состоянии, на уверенном ходу. Хороший, рабочий автомобиль.
Двигатель бодрый, масло не ест. Замена ГРМ, сальников, шестерней неделю назад.
Кузов не гнилой. Днище поварено. Бампер передний покоцан. Музыка JVC, сигнализация, парктроник. Торг. Обмен, можно правый руль, можно с небольшой моей доплатой. Небольшая доплата - это 10-15 т. р.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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