ВАЗ (LADA) 2111 Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 88 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 130 тыс. км Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам ВАЗ 2111, по кузову в отличном состоянии. Днище, пороги в идеальном состоянии, арки без единого рыжика. Все стекла родные. Жизненные коцки присутствуют. Резина стоит зима на 14", лето абсолютно новое Виатти R-13. Сигналка простенькая, но с автозапуском. Звонить с 8 до 22.