ВАЗ (LADA) 2111
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам ВАЗ 2111, по кузову в отличном состоянии. Днище, пороги в идеальном состоянии, арки без единого рыжика. Все стекла родные. Жизненные коцки присутствуют. Резина стоит зима на 14", лето абсолютно новое Виатти R-13. Сигналка простенькая, но с автозапуском. Звонить с 8 до 22.
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