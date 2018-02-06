ВАЗ (LADA) 2111

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам ВАЗ 2111, по кузову в отличном состоянии. Днище, пороги в идеальном состоянии, арки без единого рыжика. Все стекла родные. Жизненные коцки присутствуют. Резина стоит зима на 14", лето абсолютно новое Виатти R-13. Сигналка простенькая, но с автозапуском. Звонить с 8 до 22.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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