ВАЗ (LADA) 2111
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 190 тыс. км
Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии. Продажа не планировалась, по этому все делалось на совесть. 4 месяца назад сделал кап.ремонт двигателя (отдал 38 т.р.), недавно поменял печку. В машине все работает. Машина была стукнута и помяты две двери со стороны водителя. Двери отрихтованы но не покрашены. В комплекте зимняя резина на дисках. летняя резина на хороших дисках как на последнем фото.
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