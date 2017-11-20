ВАЗ (LADA) 2111 Дата публикации: 18.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 190 тыс. км Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Продажа не планировалась, по этому все делалось на совесть. 4 месяца назад сделал кап.ремонт двигателя (отдал 38 т.р.), недавно поменял печку. В машине все работает. Машина была стукнута и помяты две двери со стороны водителя. Двери отрихтованы но не покрашены. В комплекте зимняя резина на дисках. летняя резина на хороших дисках как на последнем фото.