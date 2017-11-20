ВАЗ (LADA) 2111

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 190 тыс. км

Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Продажа не планировалась, по этому все делалось на совесть. 4 месяца назад сделал кап.ремонт двигателя (отдал 38 т.р.), недавно поменял печку. В машине все работает. Машина была стукнута и помяты две двери со стороны водителя. Двери отрихтованы но не покрашены. В комплекте зимняя резина на дисках. летняя резина на хороших дисках как на последнем фото.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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