ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 28.03.19 Просмотров объявления: 14

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 166 тыс. км Цена: 115 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Армен Телефон:

Комплектация Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Машина в хорошем состояние есть недочеты по кузову реальному покупателью торг срочно