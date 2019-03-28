ВАЗ (LADA) 2110
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 166 тыс. км
Цена: 115 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Армен
Телефон:
Комплектация
Электростеклоподъёмники: передние
Описание
Машина в хорошем состояние есть недочеты по кузову реальному покупателью торг срочно
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