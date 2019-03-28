ВАЗ (LADA) 2110

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 166 тыс. км

Цена: 115 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Армен

Телефон:

Комплектация

Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Машина в хорошем состояние есть недочеты по кузову реальному покупателью торг срочно

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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