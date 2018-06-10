ВАЗ (LADA) 2110
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 50 тыс. км
Цена: 233 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Хозяин
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Ксенон
Обогрев зеркал
Центральный замок
Описание
Продам автомобиль 2110 Богдан в идеальном состоянии! Машина покупалась в Краснодаре по ПТС, 2 хозяина, я второй хозяин , На передке новая всесезонная резина, на задних стоит 2 РОСАВЫ (еще родные) . Пробег около 50000 (не сматывал ) передние тормозные колодки и задние стоят родные еще с завода, ручник держит .Масло ШЕЛ Хеликс менялось 6-7 тыс км и регулировки своевременно. Состояние идеальное для этого года. Все стёкла включая лобовое заводские, машина не битая! Краска и железо родное, подкрашивал бампера , дверь и крыло удалял коцки и потертости ржавчины нет и не было, промовилена. Сигнализация с обратной связь, бортовой компьютер, магнитола 4 колонки, противотуманки , 2 стеклоподьемника , недавно менял шрус немецкие , фильтр салона. Салон и сиденья чистые, в машине не курили. Менял ГРМ все ролики ремни и помпа, стойки . На 46000 менял диск сцпления, корзину. Обмен не предлагать, без посредников. Торг.
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