ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 5.09.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 50 тыс. км Цена: 233 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Хозяин Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Электростеклоподъёмники: передние А также Ксенон Обогрев зеркал Центральный замок

Описание

Продам автомобиль 2110 Богдан в идеальном состоянии! Машина покупалась в Краснодаре по ПТС, 2 хозяина, я второй хозяин , На передке новая всесезонная резина, на задних стоит 2 РОСАВЫ (еще родные) . Пробег около 50000 (не сматывал ) передние тормозные колодки и задние стоят родные еще с завода, ручник держит .Масло ШЕЛ Хеликс менялось 6-7 тыс км и регулировки своевременно. Состояние идеальное для этого года. Все стёкла включая лобовое заводские, машина не битая! Краска и железо родное, подкрашивал бампера , дверь и крыло удалял коцки и потертости ржавчины нет и не было, промовилена. Сигнализация с обратной связь, бортовой компьютер, магнитола 4 колонки, противотуманки , 2 стеклоподьемника , недавно менял шрус немецкие , фильтр салона. Салон и сиденья чистые, в машине не курили. Менял ГРМ все ролики ремни и помпа, стойки . На 46000 менял диск сцпления, корзину. Обмен не предлагать, без посредников. Торг.