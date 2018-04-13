ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 28.05.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 143 тыс. км Цена: 228 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние А также Бортовой компьютер Газобаллоное оборудование (ГБО) Ксенон Легкосплавные диски Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Машина куплена в июне 2012 г. Один хозяин , на учете в Армавире . ОФОРМЛЕНИЕ ПО ЗАКОНУ , другие варианты не рассматриваются . По технической части : все работает так как и должно работать , ничего нигде не тарахтит , не хрустит и не выбивает . Кондиционер работает . Салон чистый и не замусоленный . По кузову есть царапинки и сколы , не сильно . Красилось левое переднее крыло и передний бампер ( не ДТП , собака погрызла ). Два комплекта ключей , масло менять через 2 000 км , чуть- чуть можно покататься . Антифриз и ГРМ менялось осенью . Двигатель с момента покупки ни разу не мыли , соплей и подтеков нет . Аккумулятор новый . Колеса R15 с хорошей летней резиной , зимней нету . Хорошая музыка с усилителем , сигнализации нет , но есть центр. замок . Газ метан работает отлично , не оформлен . Глушитель STINGER , рычит приятно , не сильно , катализатор удален . Снимать ничего не буду , продается все вместе , поэтому цена немного завышена . Торг маленький . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 200 000 руб. с Вашей доплатой , можно под ремонт ( двигатель , коробка ) или не сильно битые . Варианты обмена желательно на почту .