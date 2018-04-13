ВАЗ (LADA) 2110

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 143 тыс. км

Цена: 228 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Бортовой компьютер

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Ксенон

Легкосплавные диски

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Машина куплена в июне 2012 г. Один хозяин , на учете в Армавире . ОФОРМЛЕНИЕ ПО ЗАКОНУ , другие варианты не рассматриваются . По технической части : все работает так как и должно работать , ничего нигде не тарахтит , не хрустит и не выбивает . Кондиционер работает . Салон чистый и не замусоленный . По кузову есть царапинки и сколы , не сильно . Красилось левое переднее крыло и передний бампер ( не ДТП , собака погрызла ). Два комплекта ключей , масло менять через 2 000 км , чуть- чуть можно покататься . Антифриз и ГРМ менялось осенью . Двигатель с момента покупки ни разу не мыли , соплей и подтеков нет . Аккумулятор новый . Колеса R15 с хорошей летней резиной , зимней нету . Хорошая музыка с усилителем , сигнализации нет , но есть центр. замок . Газ метан работает отлично , не оформлен . Глушитель STINGER , рычит приятно , не сильно , катализатор удален . Снимать ничего не буду , продается все вместе , поэтому цена немного завышена . Торг маленький . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 200 000 руб. с Вашей доплатой , можно под ремонт ( двигатель , коробка ) или не сильно битые . Варианты обмена желательно на почту .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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