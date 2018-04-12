ВАЗ (LADA) 2110
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 144 тыс. км
Цена: 99 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1598 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серо-зеленый
Информация о владельце
Город: Новошахтинск, Ростовская область
Имя: Середа Галина Ивановна
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: гидро
А также
Легкосплавные диски
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
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