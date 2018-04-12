ВАЗ (LADA) 2110

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 144 тыс. км

Цена: 99 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1598 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серо-зеленый

Информация о владельце

Город: Новошахтинск, Ростовская область

Имя: Середа Галина Ивановна

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

А также

Легкосплавные диски

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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