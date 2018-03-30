ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 230 тыс. км Цена: 62 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Горячий Ключ, Краснодарский край Имя: Давид Телефон:

Описание

Продаю авто в хорошем состоянии, инжектор, едет хорошо на все вопросы отвечу по тел, небольшей торг, срочно.