ВАЗ (LADA) 2110
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 230 тыс. км
Цена: 62 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Горячий Ключ, Краснодарский край
Имя: Давид
Телефон:
Описание
Продаю авто в хорошем состоянии, инжектор, едет хорошо на все вопросы отвечу по тел, небольшей торг, срочно.
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