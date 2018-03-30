ВАЗ (LADA) 2110

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 230 тыс. км

Цена: 62 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Горячий Ключ, Краснодарский край

Имя: Давид

Телефон:

Описание

Продаю авто в хорошем состоянии, инжектор, едет хорошо на все вопросы отвечу по тел, небольшей торг, срочно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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