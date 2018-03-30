ВАЗ (LADA) 2110

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 235 тыс. км

Цена: 115 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Описание

Продаю десятку 16-кл 1.6 клапана при обрыве ремня не гнёт. Я собственник, владею авто 4 года и расскажу все что делалось и что нужно сделать. На данный момент стоит зимняя резина на 14 Калиновских дисках, есть отдельно 4 её родных диска. Родные сидения в отличном состоянии, сразу установил хорошие чехлы из кожзаменителя. Все расходники менялись вовремя. Отдам с музыкой, 4 хорошие колонки, усилитель и буфер играет хорошо. Звоните все расскажу, реальному покупателю разумный торг на недочёты.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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