ВАЗ (LADA) 2110
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 235 тыс. км
Цена: 115 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Олег
Описание
Продаю десятку 16-кл 1.6 клапана при обрыве ремня не гнёт. Я собственник, владею авто 4 года и расскажу все что делалось и что нужно сделать. На данный момент стоит зимняя резина на 14 Калиновских дисках, есть отдельно 4 её родных диска. Родные сидения в отличном состоянии, сразу установил хорошие чехлы из кожзаменителя. Все расходники менялись вовремя. Отдам с музыкой, 4 хорошие колонки, усилитель и буфер играет хорошо. Звоните все расскажу, реальному покупателю разумный торг на недочёты.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.