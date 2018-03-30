ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 235 тыс. км Цена: 115 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Продаю десятку 16-кл 1.6 клапана при обрыве ремня не гнёт. Я собственник, владею авто 4 года и расскажу все что делалось и что нужно сделать. На данный момент стоит зимняя резина на 14 Калиновских дисках, есть отдельно 4 её родных диска. Родные сидения в отличном состоянии, сразу установил хорошие чехлы из кожзаменителя. Все расходники менялись вовремя. Отдам с музыкой, 4 хорошие колонки, усилитель и буфер играет хорошо. Звоните все расскажу, реальному покупателю разумный торг на недочёты.