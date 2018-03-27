ВАЗ (LADA) 2110

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 210 тыс. км

Цена: 90 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Мотор 8 кл.четыре стекло подъёмника, кнопка багажника, на фото все косяки видно. Обмен интересен пересылайте фото WhatsApp доплата с моей стороны макс. 80 тр.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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