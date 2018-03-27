ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 210 тыс. км Цена: 90 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Мотор 8 кл.четыре стекло подъёмника, кнопка багажника, на фото все косяки видно. Обмен интересен пересылайте фото WhatsApp доплата с моей стороны макс. 80 тр.