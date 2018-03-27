ВАЗ (LADA) 2110
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 210 тыс. км
Цена: 90 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Мотор 8 кл.четыре стекло подъёмника, кнопка багажника, на фото все косяки видно. Обмен интересен пересылайте фото WhatsApp доплата с моей стороны макс. 80 тр.
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