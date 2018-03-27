ВАЗ (LADA) 2110
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 30 тыс. км
Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1900 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Нововеличковская, Краснодарский край
Имя: Казбек
Телефон:
Описание
Авто в хорошем состоянии. 1,9 170 л. с. Валы, кованные поршня, кондиционер совмещённый с гидроусилителем руля. Без музыки 200000. Срочно. Обмен с вашей доплатой.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter