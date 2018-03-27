ВАЗ (LADA) 2110

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 30 тыс. км

Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1900 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Нововеличковская, Краснодарский край

Имя: Казбек

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии. 1,9 170 л. с. Валы, кованные поршня, кондиционер совмещённый с гидроусилителем руля. Без музыки 200000. Срочно. Обмен с вашей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) 2110

ВАЗ (LADA) 2110

Подержанная, пробег 210 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

90 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2110

Подержанная, пробег 140 тыс. км.
Краснодарский край, Выселки

190 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2110

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

99 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) 2110

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 175 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

235 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 97 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

185 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

235 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале