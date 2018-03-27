ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 30 тыс. км Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1900 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Нововеличковская, Краснодарский край Имя: Казбек Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии. 1,9 170 л. с. Валы, кованные поршня, кондиционер совмещённый с гидроусилителем руля. Без музыки 200000. Срочно. Обмен с вашей доплатой.