ВАЗ (LADA) 2110

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 165 тыс. км

Цена: 164 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1796 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Ваз 21108, модель «ПРЕМЬЕР», двигатель 21128, 1, 8 куб.см. 98 л/с, на ходу, вложений не требует, фото соответствуют. Хороший семейный автомобиль, "рабочая лошадка". В наличие: стеклоподъемники всех окон, сигнализация с обратной связью и автозапуск, кондиционер, литые диски, автошины зима в хорошем состоянии, увеличенный пассажирский салон, есть фаркоп. Обмен не интересует. Проверки за Ваш счёт. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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