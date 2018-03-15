ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 25.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 165 тыс. км Цена: 164 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1796 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Ваз 21108, модель «ПРЕМЬЕР», двигатель 21128, 1, 8 куб.см. 98 л/с, на ходу, вложений не требует, фото соответствуют. Хороший семейный автомобиль, "рабочая лошадка". В наличие: стеклоподъемники всех окон, сигнализация с обратной связью и автозапуск, кондиционер, литые диски, автошины зима в хорошем состоянии, увеличенный пассажирский салон, есть фаркоп. Обмен не интересует. Проверки за Ваш счёт. Торг у капота.