ВАЗ (LADA) 2110
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 165 тыс. км
Цена: 164 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1796 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Ваз 21108, модель «ПРЕМЬЕР», двигатель 21128, 1, 8 куб.см. 98 л/с, на ходу, вложений не требует, фото соответствуют. Хороший семейный автомобиль, "рабочая лошадка". В наличие: стеклоподъемники всех окон, сигнализация с обратной связью и автозапуск, кондиционер, литые диски, автошины зима в хорошем состоянии, увеличенный пассажирский салон, есть фаркоп. Обмен не интересует. Проверки за Ваш счёт. Торг у капота.
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