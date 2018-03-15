ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 190 тыс. км Цена: 135 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

ПТС оригинал, 2 собственника. Авто без ДТП. Под капотом все завод, крылья не снимались, лобовое оригинал. Тех. полностью исправна. Авто без вложений.