ВАЗ (LADA) 2110
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 190 тыс. км
Цена: 135 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
ПТС оригинал, 2 собственника. Авто без ДТП. Под капотом все завод, крылья не снимались, лобовое оригинал. Тех. полностью исправна. Авто без вложений.
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