ВАЗ (LADA) 2110

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Двигатель, ходовая, коробка передач, кузов, автомобиля в хорошем состоянии, полный комплект документов. Обмен возможен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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