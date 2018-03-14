ВАЗ (LADA) 2110
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 145 тыс. км
Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Николай
Телефон:
Описание
Двигатель, ходовая, коробка передач, кузов, автомобиля в хорошем состоянии, полный комплект документов. Обмен возможен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter