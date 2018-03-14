Двигатель, ходовая, коробка передач, кузов, автомобиля в хорошем состоянии, полный комплект документов. Обмен возможен.

Имя: Николай

Цена: 100 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2006

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