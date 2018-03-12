ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 100 тыс. км Цена: 85 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Фиолетовый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем техническом состоянии. Двигатель работает как часы. Ходовая в порядке. Салон чистый ухоженный. Резина новая. Автомобиль юридически чистый. Стоит на учете в Краснодаре, район 40 лет Победы.