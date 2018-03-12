ВАЗ (LADA) 2110
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 85 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Фиолетовый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Автомобиль в хорошем техническом состоянии. Двигатель работает как часы. Ходовая в порядке. Салон чистый ухоженный. Резина новая. Автомобиль юридически чистый. Стоит на учете в Краснодаре, район 40 лет Победы.
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