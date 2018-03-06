ВАЗ (LADA) 2110
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 148 тыс. км
Цена: 95 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Золотой лист
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Авто в хорошем состоянии, есть недочеты по кузову, ДТП не было, 16-клапанный двигатель, зимняя резина на дисках в подарок. Торг приветствуется, обмен не предлагать. Звоните, все расскажу.
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