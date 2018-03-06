ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 148 тыс. км Цена: 95 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии, есть недочеты по кузову, ДТП не было, 16-клапанный двигатель, зимняя резина на дисках в подарок. Торг приветствуется, обмен не предлагать. Звоните, все расскажу.