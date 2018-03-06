ВАЗ (LADA) 2110

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 148 тыс. км

Цена: 95 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Золотой лист

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии, есть недочеты по кузову, ДТП не было, 16-клапанный двигатель, зимняя резина на дисках в подарок. Торг приветствуется, обмен не предлагать. Звоните, все расскажу.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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