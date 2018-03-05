ВАЗ (LADA) 2110
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 125 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виктор
Телефон:
Описание
В отличном состоянии, не бился, техническое состояние близкое к идеальному, вложений никаких не требует, юридически 100% чистый, любые проверки, возможен обмен на авто + ваша доплата.
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