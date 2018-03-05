ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 12.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 180 тыс. км Цена: 125 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виктор Телефон:

Описание

В отличном состоянии, не бился, техническое состояние близкое к идеальному, вложений никаких не требует, юридически 100% чистый, любые проверки, возможен обмен на авто + ваша доплата.