ВАЗ (LADA) 2110

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 125 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виктор

Телефон:

Описание

В отличном состоянии, не бился, техническое состояние близкое к идеальному, вложений никаких не требует, юридически 100% чистый, любые проверки, возможен обмен на авто + ваша доплата.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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