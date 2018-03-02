ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 12.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 50 тыс. км Цена: 75 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Артем Телефон:

Описание

Продам хорошую машину за свои деньги, кузов без гнили и рыжиков, стаканы, пороги, дно, лонжероны, арки все целое. Мотор инжектор 8-кл., откапитален, масло не ест,коробка 5 ст. не выбивает, не хрустит, ходовая и электрика в порядке, печка греет, резина новая на дисках, музыка простая. Первый учет был в 2003 году.

В общем, машина для своих лет практически в полном порядке, садись и едь. Красивые номера бонусом. Торг, обмен.