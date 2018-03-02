ВАЗ (LADA) 2110
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 50 тыс. км
Цена: 75 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Артем
Описание
Продам хорошую машину за свои деньги, кузов без гнили и рыжиков, стаканы, пороги, дно, лонжероны, арки все целое. Мотор инжектор 8-кл., откапитален, масло не ест,коробка 5 ст. не выбивает, не хрустит, ходовая и электрика в порядке, печка греет, резина новая на дисках, музыка простая. Первый учет был в 2003 году.
В общем, машина для своих лет практически в полном порядке, садись и едь. Красивые номера бонусом. Торг, обмен.
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