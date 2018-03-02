ВАЗ (LADA) 2110

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 50 тыс. км

Цена: 75 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Артем

Телефон:

Описание

Продам хорошую машину за свои деньги, кузов без гнили и рыжиков, стаканы, пороги, дно, лонжероны, арки все целое. Мотор инжектор 8-кл., откапитален, масло не ест,коробка 5 ст. не выбивает, не хрустит, ходовая и электрика в порядке, печка греет, резина новая на дисках, музыка простая. Первый учет был в 2003 году.
В общем, машина для своих лет практически в полном порядке, садись и едь. Красивые номера бонусом. Торг, обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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