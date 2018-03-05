ВАЗ (LADA) 2110
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 90 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в семье с 2009 г. Все расходники менялись вовремя. Двигатель ходовка на отлично. Сигнализация. 4 стеклоподъемника. Доводчики стёкол. Музыка. Остальные вопросы по телефону. Обмен только на деньги.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.