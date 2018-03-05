ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 62 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 300 тыс. км Цена: 90 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в семье с 2009 г. Все расходники менялись вовремя. Двигатель ходовка на отлично. Сигнализация. 4 стеклоподъемника. Доводчики стёкол. Музыка. Остальные вопросы по телефону. Обмен только на деньги.