ВАЗ (LADA) 2110

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В отличном внешнем и техническом состоянии, садись и езжай; делать ничего не надо. Двигатель 124. Диски 15, резина нормальная, пружины не пиленные, двигатель и коробка в отличном состоянии, ремень с роликами поменяны, музыка - 4 колонки, играют хорошо. Провода под усилитель протянуты - можно ставить и подключать. Евро салон, сиденья без дыр под чехлами, рыжиков нет, дно не гнилое. Машина в крае с 2012 года. Торг только у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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