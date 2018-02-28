ВАЗ (LADA) 2110
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В отличном внешнем и техническом состоянии, садись и езжай; делать ничего не надо. Двигатель 124. Диски 15, резина нормальная, пружины не пиленные, двигатель и коробка в отличном состоянии, ремень с роликами поменяны, музыка - 4 колонки, играют хорошо. Провода под усилитель протянуты - можно ставить и подключать. Евро салон, сиденья без дыр под чехлами, рыжиков нет, дно не гнилое. Машина в крае с 2012 года. Торг только у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.