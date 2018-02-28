ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 28.02.18 Просмотров объявления: 45 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 200 тыс. км Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В отличном внешнем и техническом состоянии, садись и езжай; делать ничего не надо. Двигатель 124. Диски 15, резина нормальная, пружины не пиленные, двигатель и коробка в отличном состоянии, ремень с роликами поменяны, музыка - 4 колонки, играют хорошо. Провода под усилитель протянуты - можно ставить и подключать. Евро салон, сиденья без дыр под чехлами, рыжиков нет, дно не гнилое. Машина в крае с 2012 года. Торг только у капота.