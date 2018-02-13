ВАЗ (LADA) 2110

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 123 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина полностью обслужена. Сел и поехал. Ржавчины нет, днище целое. Владею авто 4 года. Заменено: стартер, генератор, радиатор, стойки. Коробка не хрустит, двигатель ровно работает. Осмотр Краснодар, ул. Калинина 1.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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