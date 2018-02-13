ВАЗ (LADA) 2110
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 123 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина полностью обслужена. Сел и поехал. Ржавчины нет, днище целое. Владею авто 4 года. Заменено: стартер, генератор, радиатор, стойки. Коробка не хрустит, двигатель ровно работает. Осмотр Краснодар, ул. Калинина 1.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.