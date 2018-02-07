ВАЗ (LADA) 2110
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 260 тыс. км
Цена: 88 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю авто в хорошем состоянии. Двигатель 1,5 инжектор, недавно заменил масло в ДВС и коробке, а так же фильтра, музыка, стеклоподьемники перед-зад, из недочетов все на фото, авто на зимней резине, звонить реальным покупателям. Торг после осмотра.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.