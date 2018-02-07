ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 34 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 260 тыс. км Цена: 88 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю авто в хорошем состоянии. Двигатель 1,5 инжектор, недавно заменил масло в ДВС и коробке, а так же фильтра, музыка, стеклоподьемники перед-зад, из недочетов все на фото, авто на зимней резине, звонить реальным покупателям. Торг после осмотра.