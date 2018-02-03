ВАЗ (LADA) 2110
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 93 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
машина в отличном состоянии, масло не гонит, коробка делалась, пороги и дно целые, гнили и дырок нет, небольшие рыжики, стекла все родные, музыка, зимняя резина, бамприз поз дерево,3хозяина оригинал,16 клапанная, торг
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.