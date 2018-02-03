ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 3.02.18 Просмотров объявления: 82 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 200 тыс. км Цена: 93 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

машина в отличном состоянии, масло не гонит, коробка делалась, пороги и дно целые, гнили и дырок нет, небольшие рыжики, стекла все родные, музыка, зимняя резина, бамприз поз дерево,3хозяина оригинал,16 клапанная, торг