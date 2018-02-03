ВАЗ (LADA) 2110

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 93 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

машина в отличном состоянии, масло не гонит, коробка делалась, пороги и дно целые, гнили и дырок нет, небольшие рыжики, стекла все родные, музыка, зимняя резина, бамприз поз дерево,3хозяина оригинал,16 клапанная, торг

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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