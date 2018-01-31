ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 31.01.18 Просмотров объявления: 72 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 90 тыс. км Цена: 60 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам ВАЗ 2110 на полном хорошем ходу. Двигатель 16-кл 1, 5 в отличном состоянии, едет бодро. КПП 5ст в хорошем состоянии. Подвеска в хорошем состоянии, стойки с опорниками новые (но все равно по кочкам что то трещит). Кузов в среднем состоянии. Днище есть с не большими проблемами в районе поддомкратников, а так норм. Резина со штампами новая. Страховка до августа без ограничения! Цена 60 р. Без торга!