ВАЗ (LADA) 2110

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 60 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам ВАЗ 2110 на полном хорошем ходу. Двигатель 16-кл 1, 5 в отличном состоянии, едет бодро. КПП 5ст в хорошем состоянии. Подвеска в хорошем состоянии, стойки с опорниками новые (но все равно по кочкам что то трещит). Кузов в среднем состоянии. Днище есть с не большими проблемами в районе поддомкратников, а так норм. Резина со штампами новая. Страховка до августа без ограничения! Цена 60 р. Без торга!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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