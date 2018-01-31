ВАЗ (LADA) 2110
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 60 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам ВАЗ 2110 на полном хорошем ходу. Двигатель 16-кл 1, 5 в отличном состоянии, едет бодро. КПП 5ст в хорошем состоянии. Подвеска в хорошем состоянии, стойки с опорниками новые (но все равно по кочкам что то трещит). Кузов в среднем состоянии. Днище есть с не большими проблемами в районе поддомкратников, а так норм. Резина со штампами новая. Страховка до августа без ограничения! Цена 60 р. Без торга!
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